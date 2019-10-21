Путин: Россия не требует от Африки за свою помощь кабальных преференций

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ не требует от стран Африки за свою поддержку кабальных экономических или торговых преференций. О том, что Россия не обуславливает свою помощь политическими или эксклюзивными условиями, господин Путин рассказал в интервью ТАСС накануне саммит Россия—Африка. По словам Владимира Путина, в Африке ценят, что внешняя политика России носит конструктивный характер.

Он рассказал, что Россия продолжит помогать странам Африки, но кредитные ресурсы предоставляются по рыночным правилам. В качестве примера президент привел кредит Египту. «Принято решение о выделении Египту кредита в сумме $25 млрд на строительство четырех энергоблоков АЭС "Дабаа". Речь здесь идет именно о рыночном кредитовании»,— сообщил он.

Первый саммит Россия—Африка откроется в Сочи 23 октября. Там запланирована встреча господина Путина с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Ранее Российский совет по международным делам презентовал сборник «Армии и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», который позволил оценить место Москвы в этом регионе, пережившем только за последние полтора десятилетия несколько войн и переворотов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Армии и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке собрали в сборник».