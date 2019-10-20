Главные анонсы 21–27 октября

21 октября, понедельник
В Москве Госдума проведет слушания законопроекта о домашнем насилии.
В Москве в технопарке «Сколково» откроется международный форум «Открытые инновации».
В Бресте начнутся совместные тактические учения десантников из Белоруссии и России.
В Лондоне суд проведет слушание по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В Канаде состоятся парламентские выборы.
22 октября, вторник
В Москве откроется неделя моды Moscow Fashion Week.
В Москве на ВДНХ откроется Международная выставка средств обеспечения безопасности государства Interpolitex.
В Сочи президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
23 октября, среда
В Москве Госдума рассмотрит проект федерального бюджета в первом чтении.
В Сочи откроется первый саммит Россия—Африка. Запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси.
В Вашингтоне глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетом Палаты представителей США по финансам и жилью по вопросу запуска криптовалюты Libra.
24 октября, четверг
В Москве суд рассмотрит по существу иск о восстановлении на работе одного из полицейских, уволенных после дела журналиста Ивана Голунова, Максима Уметбаева.
В Страсбурге председатель Госдумы Вячеслав Володин, как ожидается, примет участие в Европейской конференции спикеров парламентов.
В Брюсселе начнется заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран—членов НАТО.
В США представитель Пентагона Лора Купер даст показания в Конгрессе США в рамках дела об импичменте главе государства Дональду Трампу.
25 октября, пятница
В Москве пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.
В Москве состоится заседание совета директоров Банка России, после чего ЦБ опубликует уточненный макроэкономический прогноз.
В Москве пройдет визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич, которая планирует подписать соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС.
В Москве суд рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд руб.
26 октября, суббота
В Москве у Театрального центра на Дубровке пройдет траурное мероприятие, посвященное годовщине со дня теракта на мюзикле «Норд-Ост».
27 октября, воскресенье
В Москве начнется визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
В Аргентине и Уругвае состоятся президентские выборы.
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