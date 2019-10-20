Главные анонсы 21–27 октября

21 октября, понедельник

В Москве Госдума проведет слушания законопроекта о домашнем насилии.

В Москве в технопарке «Сколково» откроется международный форум «Открытые инновации».

В Бресте начнутся совместные тактические учения десантников из Белоруссии и России.

В Лондоне суд проведет слушание по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В Канаде состоятся парламентские выборы.

22 октября, вторник

В Москве откроется неделя моды Moscow Fashion Week.

В Москве на ВДНХ откроется Международная выставка средств обеспечения безопасности государства Interpolitex.

В Сочи президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

23 октября, среда

В Москве Госдума рассмотрит проект федерального бюджета в первом чтении.

В Сочи откроется первый саммит Россия—Африка. Запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

В Вашингтоне глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетом Палаты представителей США по финансам и жилью по вопросу запуска криптовалюты Libra.

24 октября, четверг

В Москве суд рассмотрит по существу иск о восстановлении на работе одного из полицейских, уволенных после дела журналиста Ивана Голунова, Максима Уметбаева.

В Страсбурге председатель Госдумы Вячеслав Володин, как ожидается, примет участие в Европейской конференции спикеров парламентов.

В Брюсселе начнется заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран—членов НАТО.

В США представитель Пентагона Лора Купер даст показания в Конгрессе США в рамках дела об импичменте главе государства Дональду Трампу.

25 октября, пятница

В Москве пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.

В Москве состоится заседание совета директоров Банка России, после чего ЦБ опубликует уточненный макроэкономический прогноз.

В Москве пройдет визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич, которая планирует подписать соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС.

В Москве суд рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд руб.

26 октября, суббота

В Москве у Театрального центра на Дубровке пройдет траурное мероприятие, посвященное годовщине со дня теракта на мюзикле «Норд-Ост».

27 октября, воскресенье

В Москве начнется визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

В Аргентине и Уругвае состоятся президентские выборы.