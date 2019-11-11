Бенинга Мунзи, «Младенец Христос», символ Рождества и традиционный даритель подарков в некоторых протестантских странах

Накал волшебства

Со времен Реформации и с легкой руки Мартина Лютера в Европе одним из символов Рождества стал «Младенец Христос» (или еще «Младенец Иисус») — ангелоподобное существо, незаметно приносящее подарки. Он стал протестантской альтернативой католическому Святому Николаю. В Нюрнберге вокруг Младенца Иисуса возникла особая традиция: с 1933 года накануне Рождества среди юных христианок — жительниц города (не младше 16 лет, чаще это миловидные блондинки) выбирается «Младенец Христос», который участвует в мероприятиях, приуроченных к Рождеству, и прежде всего к церемонии открытия прославленного рождественского рынка.

В этом году таким символом была выбрана 17-летняя Бенинга Мунзи, имеющая немецкие и индийские корни. После этого член местного отделения ультраправой партии «Альтернатива для Германии» написал в Facebook, что немцы так «пойдут по пути индейцев» в Америке, то есть будут уничтожены, чем вызвал волну критики со стороны мэра Нюрнберга, властей Баварии и тысяч интернет-пользователей. Так что вскоре автор пост удалил, а центральный аппарат АдГ выступил с заявлением, что «мнение члена не отражает мнения партии». А что же юная Мунзи? Она готовится к роли и раздает интервью, где говорит: «Мне жаль людей, которые не могут сосредоточиться на важном в этом мире, например на Рождестве».

Мария Портнягина