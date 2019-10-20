При столкновении микроавтобуса и трамвая в Петербурге пострадали 16 человек

В Санкт-Петербурге столкнулись маршрутный микроавтобус и трамвай. Пострадали 16 человек, 15 из них — госпитализированы, сообщила в Twitter вице-губернатор Анна Митянина.
В больницах находятся три ребенка: одному 9 лет, двум другим — по 14.
Авария произошла на пересечении улиц Десантников и Петергофского шоссе вечером 20 октября. По предварительным данным ГУ МВД, микроавтобус проехал на красный сигнал светофора. Среди пассажиров трамвая никто не пострадал.
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