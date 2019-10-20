В Германии отменены десятки рейсов из-за забастовки сотрудников дочек авиакомпании Lufthansa

Десятки рейсов отменили в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и Кельна из-за забастовок авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa. Изначально она должна была идти в течение шести часов, но ее решили продлить до полуночи, сообщает Deutsche Welle. Сотрудники требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Немецкий профсоюз работников UFO продлил акцию после заявления Lufthansa о том, что забастовка незаконна, а сотрудники могут от нее пострадать. По мнению организаторов акции, это новый уровень угроз. В забастовке принимают участие работники Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine.

Lufthansa ранее согласилась с одним из требований участников акции протеста — авиакомпания повысила бортпроводникам зарплату на 2%.