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Патриарх Кирилл считает, что церковь необходима для реализации потенциала народа

Деятельность Русской православной церкви (РПЦ) является необходимым условием для полного раскрытия потенциала народа России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске.

«Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа — тем сильнее его потенциал. Если человеку невоцерковленному, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь — церковь нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа»,— приводит слова патриарха ТАСС.

Патриарх считает, что воплощение любой героической идеи зависит именно от силы духа человека. «Если и есть неверующие люди, которые признают само явление героизма, им нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм, как человек отдает самого себя, иногда жизнь самых близких людей, во имя идеи? Во времена Великой Отечественной войны была всеохватывающая, народная идея спасения страны. <…> Идея — это то, что принадлежит нашему духу, и поэтому реализация такой героической идеи, как защита отечества, осуществляется в первую очередь на уровне человеческого духа, души человеческой»,— сказал он.

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