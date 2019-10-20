ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Уфой» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на уфимском стадионе «Нефтяник» встреча завершилась со счетом 1:1.
Голы забили: Вячеслав Кротов (83) — Ильзат Ахметов (26).
ЦСКА с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» с 16 очками на восьмом месте.
26 октября в рамках 14-го тура РПЛ «Уфа» сыграет в гостях с «Тамбовом», ЦСКА на следующий день сыграет с московским «Динамо».
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