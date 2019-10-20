Пострадавшего в погоне в Казани сотрудника ГИБДД прооперировали

Сотрудника ГИБДД, попавшего в аварию при попытке задержать нарушителя, прооперировали. Как сообщила пресс-служба минздрава Татарстана, в ДТП он получил рваные раны ушей и сотрясение мозга.

Напомним, сегодня утром патруль ДПС заметил тонированный автомобиль ВАЗ 2113, передвигавшийся по городу без госномеров. Водитель не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Пустившаяся в погоню машина ГИБДД столкнулась с автомобилем Hyundai и перевернулась. Сотрудник ГИБДД был госпитализирован, водитель Hyundai не пострадал.

В Казани объявили план «Перехват» и через несколько часов нарушителя задержали.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"