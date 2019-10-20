Машина ГИБДД в Казани перевернулась в погоне за нарушителем

В Казани сегодня объявили план «Перехват» в связи с тем, что автомобиль ВАЗ 2113 без госномеров и с затонированными стеклами не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. При этом пустившаяся в погоню машина ГИБДД столкнулась с другим автомобилем и перевернулась. Нарушитель скрылся.

Как уточнила пресс-служба МВД по Татарстану, ДТП с машиной ГИБДД произошла на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Гвардейская. Патрульная машина столкнулась с автомобилем Hyundai. Водитель ГИБДД госпитализирован, водитель Hyundai не пострадал.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"