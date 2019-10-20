The Hindu: премьер-министр Индии отменил визит в Турцию

Правительство Индии приняло решение отменить визит премьер-министра страны Нарендры Моди в Индию, сообщила в субботу общенациональная газета The Hindu со ссылкой на собственные источники.

Отмена визита, сообщили источники газеты, является «демонстрацией неудовольствия» индийской стороны выступлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Во время выступления он раскритиковал действия Индии в Кашмире.

Идея визита господина Моди в Турцию обсуждалась на встрече двух лидеров в Осаке, на полях саммита G20 в июне этого года. Предполагалось, как сообщает The Hindu, что визит состоится до конца этого года. В министерстве иностранных дел Индии заявили, что поскольку никаких точных дат визита оговорено не было, то «вопрос отмены визита не стоит».

Как отмечает газета, отмена визита — лишь одна из антитурецких мер, на которые собирается пойти Индия. В частности, предполагается, что будет отменен заказ пяти судов обеспечения на сумму $2,3 млрд, который был передан турецкой Anadolu Shipyard.

Андрей Келекеев