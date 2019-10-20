Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии

Некоторые зарубежные государства осуществляют провокационные действия в отношении РФ, однако в современном мире не стоит сразу же отвечать на негативные шаги. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, запись беседы опубликована на YouTube российского внешнеполитического ведомства.

«Не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг в твой адрес. Иногда нужно проанализировать, что за этим стоит — может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко "поведутся", извините за жаргон, на такого рода "разводку"»,— сказал господин Лавров.

При этом глава российского МИДа уверен, что в случае серьезного удара по национальным интересам и вещам, имеющим принципиальнейший характер, нужно отвечать. Господин Лавров заявил, что в конце 2016 года экс-президент США Барак Обама «хлопая дверью, когда уже была агония его администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов (Хиллари Клинтон.— “Ъ”) на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал (российских. — “Ъ”) дипломатов».

«Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа, чтобы он начал свое президентство, имея в таком состоянии отношения с Российской Федерацией. Как вы помните, мы взяли паузу»,— сказал он. Глава МИД РФ добавил, что действующий президент США, несмотря на все декларации о желании нормально развивать отношения с Россией, не смог этого сделать из-за противодействия Конгресса.

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