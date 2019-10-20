В Грузии прошла акция протеста из-за гастролей театра «У Никитских ворот»

Перед зданием театра имени Ладо Месхишвили в Кутаиси 19 октября прошла акция протеста из-за гастролей московского театра «У Никитских ворот», которую организовало движение «Россия — оккупант», сообщает грузинский «Первый канал». Протестующие стояли у театра с красными карточками в руках.

Художественный руководитель театра имени Ладо Месхишвили Котэ Абашидзе назвал акцию «результатом информационного вакуума». По его словам, между театрами существует «творческая дружба», и она не имеет ничего общего с политикой.

По словам художественного руководителя театра «У Никитских ворот» Марка Розовского, показ спектакля прошел без каких-либо происшествий. «Спектакль "Незабудки" по Улицкой, который мы показывали вчера на сцене Кутаисского театра имени Месхишвили, прошел при аншлаге с большим успехом. А что касается каких-то пикетов около здания, то, может быть, они и были, но мы об этом даже ничего не знаем. В зале никаких эксцессов не было — только аплодисменты»,— заявил он агентству «РИА Новости».

Гастроли театра «У Никитских ворот» продолжаются. Сегодня, 20 октября, состоится спектакль «Песни нашего двора».