В Гонконге протестующие подожгли станции метро и разгромили магазины

В Гонконге закрыли по меньшей мере шесть станций метро, сообщило издание The South China Morning Post. Протестующие кидали зажигательные смеси в выходы со станций. Для разгона участников беспорядков полиция города применила слезоточивый газ и водные пушки.

В воскресенье очередная массовая акция протеста в Гонконге переросла в беспорядки. Так, как передает местное издание, от вандализма пострадали не только несколько станций метро, но и магазины сети Best Mart 360 и фастфуда Yoshinoya. Также протестующие разбили витрины нескольких банков и магазинов одежды. На центральных улицах валяются кирпичи. По оценкам полиции, беспорядки в городе в течение дня усилятся.

MTR station exits set alight and water cannons deployed as Hong Kong protesters go on rampage againhttps://t.co/qEzbL8wnrS #HongKongProtests pic.twitter.com/8peaWQBWrw