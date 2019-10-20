В Гонконге протестующие подожгли станции метро и разгромили магазины

В Гонконге закрыли по меньшей мере шесть станций метро, сообщило издание The South China Morning Post. Протестующие кидали зажигательные смеси в выходы со станций. Для разгона участников беспорядков полиция города применила слезоточивый газ и водные пушки.

В воскресенье очередная массовая акция протеста в Гонконге переросла в беспорядки. Так, как передает местное издание, от вандализма пострадали не только несколько станций метро, но и магазины сети Best Mart 360 и фастфуда Yoshinoya. Также протестующие разбили витрины нескольких банков и магазинов одежды. На центральных улицах валяются кирпичи. По оценкам полиции, беспорядки в городе в течение дня усилятся.

MTR station exits set alight and water cannons deployed as Hong Kong protesters go on rampage againhttps://t.co/qEzbL8wnrS #HongKongProtests pic.twitter.com/8peaWQBWrw — Bien Perez (@BienPerez) 20 октября 2019 г.

По информации издания, полиция уже задержала двоих участников протеста. В багажниках двух автомобилей были найдены 42 зажигательные смеси и материал для создания резиновых пуль. О количестве раненых в ходе воскресных протестов пока не сообщается.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев в Гонконге не утихают массовые акции протеста. Первоначальной причиной недовольства был проект закона об экстрадиции. После его отзыва протесты не закончились. Участники акций требуют расследование действий силовиков во время протестов, изменение избирательного права, отставки главы администрации района Кэрри Лэм.

О том, как в Гонконге требуют расследования действий силовиков — в материале “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».