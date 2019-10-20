Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на заправках

Росстандарт разрабатывает новые стандарты проверки разлива топлива на заправках, чтобы бороться с недоливом, сообщил «Российской газете» глава ведомства Алексей Абрамов. Теперь проверять будут не просто конкретную колонку, а ее работу внутри всей системы автозаправки.

По словам господина Абрамова, недолив обычно происходит за счет манипуляций с программным обеспечением топвливораздаточных колонок (ТРК). «Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива <…> Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров — 59,4 литра и так далее»,— пояснил глава Росстандарта.

Сейчас точность измерения топлива имеет значительную погрешность, которая, в том числе, зависит от температуры воздуха. Помимо этого на заправках могут использоваться специальные программы и другие приспособления, с помощью которых можно «обмануть» счетчик — действующие нормы это не ограничивают.

По новым стандартам ТРК будет признана измерительной системой, которая периодически должна проходить комплексную проверку, в том числе в связке с оператором за кассой. Программное обеспечение, которое используется на заправках, должно будет отвечать определенным требованиям.

Также Росстандарт планирует внедрить на заправках «скрытые» приборы для проверок. Они будут фиксировать не менее 1% недолива — меньше поймать будет сложно из-за влияния температуры, расширения топлива и погрешности измерений, пояснил господин Абрамов. Новые стандарты должны заработать в первой половине 2020 года.