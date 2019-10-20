ЛСР: При обрушении паркинга в Приморском районе никто не пострадал

В группе ЛСР, которая ведет застройку территории на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга, подтвердили факт обрушения строящегося паркинга в ЖК «Шуваловский». Как уточнили “Ъ-СПб” в пресс-службе компании, на объекте частично обрушилась опалубка, а не весь паркинг.

В настоящий момент детали произошедшего выясняются. Пострадавших в результате ЧП нет, подчеркнули в ЛСР.

Напомним, что обрушение строящегося объекта площадью 200 кв. м на Парашютной улице произошло в субботу, 19 октября. Изначально сообщалось, что на стройплощадке при заливке бетона рухнула кровля и арматурная сетка.