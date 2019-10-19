На Парашютной улице обрушился строящийся паркинг

В субботу, 19 октября, на севере Петербурга произошло обрушение паркинга площадью 200 кв. м, строящегося на территории ЖК «Шуваловский» на Парашютной улице в Приморском районе города. На стройплощадке при заливке бетона рухнула кровля и арматурная сетка. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В настоящий момент на месте происшествия проводится разведка. Там работают 14 представителей ГУ МЧС, четыре единицы техники, а также 38 специалистов.