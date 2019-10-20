СКР назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

Нарушения при проведении золотодобывающих работ могут быть основной причиной прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили ТАСС в Следственном комитете России (СКР). В результате аварии в Курагинском районе погибли 15 человек, 44 пострадали, шесть числятся без вести пропавшими.

«В качестве приоритетной версии, наряду с другими, следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ»,— сказали в пресс-службе СКР.

По факту гибели людей задержаны директор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник и мастер горного участка. «Сисим» является компанией-собственником дамбы. Они доставлены для допроса в Красноярск.

Напомним, ночью 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. В компании-владельце дамбы прошли обыски. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим.

Подробнее об аварии в Красноярском крае — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».