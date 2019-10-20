В Чили продолжились протесты после объявления ЧП

Протестующие в Чили вступили в противостояние с полицейскими, это произошло на фоне объявления чрезвычайного положения, передает AFP. Тысячи чилийцев выражают свое недовольство социальным и экономическим положением в стране.

В столице Чили Сантьяго произошли столкновения с полицией и военными, там протестующие поджигали автобусы. Беспорядки вспыхнули и рядом с президентским дворцом.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении в столице страны Сантьяго и ее окрестностях режима ЧП. Глава государства принял это решение из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро Сантьяго, которые переросли в беспорядки.