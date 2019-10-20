После смены тренера воронежский ФК «Факел» пропустил четырежды

В 18-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на посту главного тренера воронежского ФК «Факел» крайне неудачно дебютировал бывший нападающий сборной страны Владимир Бесчастных. Его подопечные на домашнем стадионе уступили ярославскому «Шиннику» - 0:4. Причем начиналось все для хозяев оптимистично. Уже на восьмой минуте их форвард Александр Верулидзе получил возможность отличиться с пенальти. Однако его удар к разочарованию 1,8 тыс. зрителей, собравшихся на «Центральном стадионе профсоюзов», пришелся мимо ворот. В дальнейшем воронежцы практически перестали угрожать воротам соперника, а вот гости явно прибавили в агрессии. Открыли счет волжане на 22-й минуте, а во втором тайме поразили ворота соперника еще три раза (на 53-й, 74-й и 90-й минутах). В результате безвыигрышная серия воронежцев, включая кубковую встречу, достигла уже восьми матчей. «Факел» с 12 очками единолично замыкает таблицу ФНЛ.

На послематчевой пресс-конференции Владимир Бесчастных напомнил, что «Факел» долго не забивает и «это нужно перебарывать»: «Во втором тайме мы рисковали и оголили тылы». «Было совсем мало времени для знакомства,- признался наставник. - Состав я выбирал, прислушиваясь к рекомендациям. Сейчас что-то увидел. По первым впечатлениям могу сказать, что будем работать над завершением атак. Эта команда не потеряна, будем стараться. Назначение для меня как вызов. Я прекрасно понимал, куда иду. Нужно думать, как играть той командой, которая есть».

В том же туре курский «Авангард» смог добиться волевой победы на «Текстильщиком» из Иваново – 2:1. В этой встрече гостям удался быстрый гол на седьмой минуте. Но давление хозяев вылилось в одиннадцатиметровый штрафной удар на 81 минуте, который успешно реализовал нападающий Артем Федчук. Еще через две минуты преимущество «Авангарда» на радость 1,5 тыс. зрителей, собравшихся на трибунах стадиона «Трудовые резервы», увеличил полузащитник Хачим Машуков. Куряне заработали 20-е очко и поднялись сразу на 12-ю строчку в таблице.

В следующем туре, 23 октября, «Факел» сыграет на выезде со столичным «Спартаком-2», а «Авангард» отправится в гости к красноярскому «Енисею».

Подробнее о том, как Владимир Бесчастных попал в Воронеж, в материале “Ъ-Черноземье” «“Факел” в руки».

Андрей Цветков