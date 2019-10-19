Выявлен крупнейший налогоплательщик Самарской области

Крупнейшим налогоплательщиком Самарской области в 2019 году стало АО «Самаранефтегаз», специализирующееся на добыче нефти. По данным СПАРК, организация выплатила в бюджет региона налог на прибыль в размере 13,25 млрд руб.

В 27 российских регионах из 85 крупнейший налогоплательщик занят в нефтегазовой отрасли. В соседней Оренбургской области АО «Оренбургнефть» перечислило за минувший год в региональную казну более 18 млрд руб. Лидером по объему налоговых поступлений в Ульяновской области стало ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» — более 401 млн руб.

Подробнее о крупнейших налогоплательщиках в регионах страны — в спецпроекте “Ъ” «Самые платежеспособные – 2019».