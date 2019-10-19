Крупнейшим налогоплательщиком Ростовской области стал «Роствертол»

По итогам 2018 года самым крупным налогоплательщиком в Ростовской области стало производящее вертолеты ПАО «Роствертол». Как выяснил «Ъ», компания заплатила за указанный период почти 4,7 млрд руб. налога на прибыль.

В соседнем Краснодарском крае самым крупным налогоплательщиком стала компания АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (8,3 млрд руб.), занимающаяся транспортированием нефти по трубопроводам, в Ставропольском крае — компания АО «Невинномысский азот» (2,8 млрд руб.), занимающаяся производством удобрений и азотных соединений.

Крупнейшим налогоплательщиком в стране остается «Сургутнефтегаз». По данным СПАРК, в 2018 году он выплатил по налогу на прибыль 161,2 млрд руб.

Посмотреть крупнейших налогоплательщиков каждого региона России можно на карте «Ъ» «Самые платежеспособные-2019».

Кристина Федичкина