Минстрой предлагает изменить значимость генплана и правил землепользования

Замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков сообщил о необходимости упростить генеральные планы городов. По его словам, правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и генплан во многом дублируют друг друга. «В итоге генплан становится "мертвым" документом. Его год принимают, обсуждают, а потом кладут на полку. Фактически он не влияет на градостроительную ситуацию, а ПЗЗ влияет сильно»,— сказал господин Волков (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, также необходимо «разгрузить» правила землепользования, чтобы в итоге генплан стал действующим документом, а ПЗЗ были фактически правилами.

Напомним, законопроект об изъятии земель для муниципальных нужд может вновь вернуться в повестку парламента. Сенаторы намерены предоставить муниципалитетам и регионам возможность избавляться от «депрессивных» территорий в городской черте. Ранее схожая норма по изъятию жилья и земельных участков для «комплексного развития» городских территорий вызвала беспокойство рынка и граждан — и была упразднена из правительственных поправок к Градостроительному кодексу.

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