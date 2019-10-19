«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили «Ростов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:1.

Голы забили: Артем Дзюба (14, 20, 80), Сердар Азмун (44), Вячеслав Караваев (61), Вильмар Барриос (90) — Роман Еременко (83).

Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице. У санкт-петербургского клуба 29 очков, столько же у лидера — «Локомотива» — который опережает «Зенит» благодаря победе в личном противостоянии. «Ростов» с 26 очками на четвертом месте.

26 октября в рамках 14-го тура РПЛ «Ростов» примет «Сочи», «Зенит» на следующий день в гостях сыграет с «Крыльями Советов».