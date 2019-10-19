МИД предупредил россиян о задержках и отменах рейсов в Германии из-за забастовки

Министерство иностранных дел России предупредило граждан РФ о возможных задержках или отменах рейсов в аэропортах Германии в связи с забастовкой сотрудников авиакомпаний, запланированной на первую половину дня 20 октября.
«20 октября с 5:00 до 11:00 по местному времени (6:00-12:00 мск.— “Ъ”) пройдет забастовка сотрудников авиакомпаний Germanwings, Eurowings, SunExpress Deutschland и Cityline; не исключены задержки и отмены рейсов; протестные акции бортпроводников Lufthansa отменены»,указывается в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства в Twitter.
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