В Азербайджане задержаны десятки участников оппозиционного митинга

Полиция Баку задержала несколько десятков участников несогласованного митинга в центре города, в числе задержанных — председатель оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

«Группа из 220 человек во время несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", шестьдесят человек были задержаны. Документы в отношении 18 из них будут направлены в суды, 42 человека были отпущены после предупреждения»,— сообщили «РИА Новости» в полиции Баку.