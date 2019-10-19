Утверждена концепция строительства Национального космического центра

Власти Москвы утвердили архитектурно-градостроительную концепцию здания Национального космического центра (НКЦ), который будет создан на территории Государственного космического научно-производственного Центра им. М. В. Хруничева. Башня НКЦ высотой 200 м будет построена в виде ракеты, рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Мы сделали и утвердили архитектурную концепцию здания НКЦ. Это порядка 250 тыс. кв. м. Высота башни будет порядка 200 м, она выглядит как ракета — трехгранная, устремленная в небо, достаточно красивый концепт. Мы его согласовали, сегодня мы уже сделали подготовку территории, компания "Мосинжпроект" начала строительство фундамента»,— цитирует господина Хуснуллина ТАСС.

Большая часть цехов и зданий Центра будет сохранена и модернизирована под новое производство и технопарки. «Сейчас составили проекты — делаем новые дороги, и на территории центра также запроектировали два моста через Москву-реку. У нас будет дополнительная связка между Мневниковской поймой и новой строящейся станцией метро "Карамышевская", которая будет запущена в 2020 году. И для местных жителей, и для работников центра уже через год появится станция, мы сделаем пешеходные переходы, чтобы люди могли ходить через Москву-реку»,— сказал чиновник.

Подробнее о будущем облике территории Центра им. М. В. Хруничева — в материале “Ъ” «У “Роскосмоса” нашлась лишняя земля».