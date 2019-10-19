«МРСК Волги» признано крупнейшим налогоплательщиком Саратовской области

Самым платежеспособным налогоплательщиком Саратовской области оказалось ПАО «МРСК Волги». Согласно исследованию „Ъ“, в 2018 году компания заплатила в региональный бюджет 1,53 млрд руб.

Крупнейшим налогоплательщиком страны является «Сургутнефтегаз», зарегистрированный в Ханты-Мансийском автономно округе. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2018 году он выплатил по налогу на прибыль 161,2 млрд руб.

Крупнейший налогоплательщик Пензенской области — ОАО «Маяк», занимающийся производством бумаги. Общество заплатило в бюджет 240,8 млн руб. В Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях крупнейшим налогоплательщиком являются дочернии компании ЛУКОЙЛа: ООО «ЛУКОЙЛ Нижневолжскнефть — Калмыкия» (402,5 млн руб.), ООО «ЛУКОЙЛ — Волгограднефтепереработка (10 млрд руб.) и ООО «ЛУКОЙЛ — Нижневолжскнефть» (15,1 млрд руб.).

Подробнее читайте в материале «Самые платежеспособные-2019».

Сергей Петунин