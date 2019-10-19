Зюганов призвал КПРФ к ротации кадров и искоренении «мертвых душ»

Право гарантированного избрания в Госдуму по партийному списку КПРФ должно быть количественно ограничено двумя сроками, а сама партия должна очистить свои ряды от «мертвых душ», заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

«Назрела необходимость нового порядка формирования депутатского корпуса КПРФ — ротации кадров при соблюдении принципа преемственности»,— сказал лидер КПРФ, выступая на девятом пленуме ЦК партии (цитата по ТАСС).

По словам господина Зюганова, право гарантированного избрания по партийному списку должно быть ограничено (не более двух раз), так как «долгое сидение в думах и заксобраниях грозит формированием партийной аристократии». Исключения могут составлять случаи, когда партийных лидеров «все знают, доверяют» и они ведут крупные участки работы.

Кроме того, лидер КПРФ считает необходимым отчистить ряды партии от «мертвых душ». «Не все в порядке с численностью наших отделений, бывает так, что формально члены партии есть, а уплаты взносов — нет»,— констатировал он. Также лидер КПРФ предложил ввести испытательный период для входящих в партию.

О росте недоверия к политическим партиям за два года до думских выборов — в материале “Ъ” «Блок партийных и беспартийных».