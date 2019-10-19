Семь человек найдены живыми на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Семь человек из 13 пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае найдены живыми, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС России. Из-за разрушения сооружения погибли 15 человек. В ведомстве добавили, что поисковые работы будет вестись круглосуточно. Сейчас продолжаются поиски шестерых рабочих.

В Ростехнадзоре сообщили агентству, что насыпь дамбы была временной, а информация о ней в службу не поступала.

Напомним, ночью 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Введен режим ЧС. По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы. Возбуждено уголовное дело. По информации СМИ, в компании-владельце дамбы проходят обыски. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим.

Подробнее об обстоятельствах и возможных причинах аварии — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».