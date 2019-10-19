Один полицейский убил другого в институте повышения квалификации в Нальчике

В Институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике между двумя полицейскими произошла драка. В результате драки один из участников скончался. Как сообщил источник «Интерфаксу», убитый был из Карелии, его противник — из Чечни. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Вечером 18 октября (…) произошел конфликт между двумя слушателями, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв»,— рассказал источник. По информации собеседника, погибший служил в отряде спецназначения «Гром» МВД Карелии, а убивший его — в ППС им.А.Кадырова МВД Чечни.