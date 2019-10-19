Крупнейшим налогоплательщиком в Нижегородской области стал «Атомстройэкспорт»

“Ъ” определил самых крупных налогоплательщиков в каждом регионе России. В Нижегородской области им стало АО «Атомстройэкспорт» (производство электроэнергии атомными электростанциями), которое перечислило в казну более 10 млрд руб. по налогу на прибыль.

В Кировской области больше остальных компаний заплатило АО «Омутнинский металлургический завод» (производство сортового горячекатаного проката и катанки) — 332,97 млн руб. налога на прибыль. В Мордовии крупнейшим налогоплательщиком стало ООО «Хелиос-Ресурс» (производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов), заплатив 226,28 млн руб. налогов.

В исследовании учитывался текущий размер налога на прибыль организаций за 2018 год.

Подробнее — в проекте “Ъ” «Самые платежеспособные 2019».