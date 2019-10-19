Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс доложили президенту Владимиру Путину о прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Жертвами ЧП стали 15 человек, еще 44 получили ранения. Глава государства распорядился оказать помощь всем пострадавшим.

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты»,— рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

По предварительным данным, причиной аварии стала незаконная установка дамбы. Выплата компенсаций оценивается в сумму свыше 25 млн руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дамба подвела артель».