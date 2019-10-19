Более 180 человек пострадали во время протестов в Каталонии

Во время массовых акций протеста в Каталонии пострадали 182 человека, 54 протестующих были задержаны, сообщает газета El Pais. По данным полиции, всего в демонстрациях участвовали полмиллиона человек. В ночь на 19 октября акции снова переросли в беспорядки: демонстранты начали строить баррикады и поджигать их, полиция в ответ применила водометы.

Эта уже пятая ночь протестов в Каталонии. Акции начались после того, как 14 октября двенадцать лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет.

Подробнее о забастовке — в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».