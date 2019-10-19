О бомбе на борту севшего в Красноярске самолета сообщил опоздавший пассажир

Сообщивший о взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс Улан-Удэ—Москва, оказался опоздавшим пассажиром, заявили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании Smartavia. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. На борту самолета был 141 пассажир.
Как рассказали в Smartavia, звонивший был задержан. «При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир»,— уточнили в пресс-службе.
Из-за инцидента прилет лайнера в Домодедово отложен на один час, до 15:00, следует из онлайн-табло.
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