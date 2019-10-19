СМИ сообщили о намерении Трампа подать иск к CNN за предвзятость

Президент США Дональд Трамп планирует подать иск против американской телекомпании CNN из-за «несправедливого, необоснованного, неэтичного и незаконного» освещения его деятельности. Об этом говорится в письме, которое адвокат президента Чарльз Хардер направил главе CNN Worldwide Джеффу Цукеру и главному юрисконсульту компании Дэвиду Вигланте, сообщает Fox News.

В письме утверждается, что CNN нарушила кодекс этики профессиональных журналистов, «не освещая работу президента честно и правдиво». «Никогда в истории этой страны президент не подвергался такому постоянному потоку несправедливых, необоснованных, неэтичных и незаконных нападок со стороны так называемого "центрального" СМИ, как в этой ситуации»,— написал адвокат.

Он попросил CNN связаться с ним, чтобы обсудить «надлежащее решение этого вопроса», которое должно включать «существенную компенсацию ущерба» и другие меры, «необходимые в соответствии «с масштабом ситуации». Представитель CNN заявил Fox News, что в телекомпании письмо считают «не более чем отчаянным пиар-ходом», которое не заслуживает ответа.

С момента своего избрания президентом Дональд Трамп ведет борьбу с несколькими американскими СМИ, в том числе и с CNN, обвиняя их в охоте на ведьм и работе на демократов. В октябре 2019 года господин Трамп назвал работу CNN «позором для страны» и предложил создать новое СМИ, которые бы передавало правдивые новости о стране.

Почему Дональд Трамп обвинял демократов и СМИ в обострении политической конфронтации, читайте в материале “Ъ”.