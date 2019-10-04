Трамп предложил создать новое СМИ в качестве альтернативы CNN

Президент США Дональд Трамп назвал работу американского телеканала CNN позором для страны и предложил создать новое СМИ, которые бы передавало правдивые новости о стране.

«Вы знаете, CNN за пределами США гораздо важнее, чем в самих США. И многое из того, что вы видите здесь, транслируется по всему миру»,— сказал глава Белого дома, выступая во Флориде.

По словам господина Трампа, к нему часто обращаются мировые лидеры с вопросом, почему CNN так не любят свою страну, транслируя новости определенного содержания. Поэтому, уверен президент, необходимо создать новое СМИ, аналогичное «Радио Свобода» и «Голосу Америки», которое давало бы корректную информацию о США за рубежом.

«И мы должны запустить нашу сеть и опубликовать некоторые реальные новости, потому что они (CNN.— “Ъ”) так плохи»,— заключил американский президент.

Напомним, с момента своего избрания президентом США Дональд Трамп ведет борьбу с несколькими американскими СМИ, в том числе и с CNN, обвиняя их в охоте на ведьм и работе на демократов.

О том, как Дональд Трамп в очередном обострении политической конфронтации обвинил демократов и СМИ,— в материале “Ъ”.