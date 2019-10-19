Тренер «Автомобилиста» готов к любому решению руководства клуба после серии поражений

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов после поражения в матче с «Авангардом» (1:3) отметил, что готов к любому решению руководства клуба. Екатеринбуржцы проиграли девять матчей из последних 11.

«У «Автомобилиста» неприятная ситуация, много проигрываем, но поддержка, доверие руководства есть, я с людьми встречался недавно. По крайней мере пока есть, не знаю, что дальше будет. Конечно, в такой ситуации у меня есть вопросы по игре, они всегда будут. Как выходить из кризиса? Уже выходим! Мы с парнями — одна команда, никто с тонущего корабля не бежит, все работают, у нас сейчас ровно четыре пятерки осталось в живых. Будем биться дальше. Насколько хватит терпения руководства? Я любое решение уважаю», — цитирует господина Мартемьянова «Чемпионат.ру».