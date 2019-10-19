Экс-директора мясокомбината «Даль-Кама» приговорили за мошенничество с налогами на 5,7 млн рублей

Зеленодольский городской суд признал бывшего директора Зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» Сергея Мунтаниола виновным в мошенничестве с налогами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Ущерб федеральному бюджету составил 5,7 млн руб. , отмечает прокуратура Татарстана.

В суде было доказано, что обвиняемому удалось добиться возмещении НДС в результате представления деклараций с ложными сведениями о якобы совершенных сделках.

Как отмечает прокуратура, господин Мунтаниол был в сговоре с владельцем мясокомбината. По сведениям «Ъ», им является Гоча Кварацхелия, которого Арбитражный суд Татарстана признал банкротом. В настоящее время он находится в федеральном розыске

По данным прокуратуры, господин Мунтаниол полностью возместил ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"