Кубок Кремля

Турнир ATP категории «250». Призовой фонд — $1 млн
Второй круг. Адриан Маннарино (Франция, 7)—Душан Лайович (Сербия, 4) 7:6 (7:3), 6:1. Андреас Сеппи (Италия)—Карен Хачанов (Россия, 2) 3:6, 6:3, 6:3. Марин Чилич (Хорватия, 3)—Жереми Шарди (Франция) 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).
Сегодня в 1/2 финала встречаются: Маннарино—Сеппи; победитель матча Никола Милоевич (Сербия)—Андрей Рублев (Россия, 6)—Чилич.
Турнир WTA категории Premier. Призовой фонд — $1 млн
Второй круг. Кристина Младенович (Франция)— Кики Бертенс (Нидерланды, 2) 6:4, 2:6, 6:1. Белинда Бенчич (Швейцария, 3)—Кирстен Флипкенс (Бельгия) 7:6 (10:8), 6:1. Каролина Мухова (Чехия)—Екатерина Александрова (Россия) 6:3, 6:4. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Вероника Кудерметова (Россия) 7:6 (7:5), 7:5.
Сегодня в 1/2 финала встречаются: Бенчич—Младенович; Павлюченкова—Мухова.
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