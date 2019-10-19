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13-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

«Ахмат»—«Локомотив» 0:2

Коломейцев, 23; Мариу, 86.

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Локомотив»1392222:1129
2. «Ростов»1282223:1526
3 «Краснодар»1282225:1326
4. «Зенит»1282221:626
5. ЦСКА1281319:1125
6. «Уфа»1243511:1115
7. «Арсенал»1242614:1814
8. «Оренбург»1242617:1914
9. «Урал»1242618:2614
10. «Крылья Советов»1242617:1614
11. «Рубин»124268:1614
12. «Спартак»1242613:1514
13. «Сочи»1233610:1512
14. «Ахмат»133378:1912
15. «Динамо»122468:1410
16. «Тамбов»1222810:198

19.10: «Тамбов»—«Урал», «Спартак»—«Рубин», «Зенит»—«Ростов». 20.10: «Оренбург»—«Крылья Советов», «Уфа»—ЦСКА, «Арсенал»—«Сочи», «Динамо»—«Краснодар».

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