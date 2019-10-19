«Ахмат»—«Локомотив» 0:2
Коломейцев, 23; Мариу, 86.
Турнирная таблица
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. «Локомотив»
|13
|9
|2
|2
|22:11
|29
|2. «Ростов»
|12
|8
|2
|2
|23:15
|26
|3 «Краснодар»
|12
|8
|2
|2
|25:13
|26
|4. «Зенит»
|12
|8
|2
|2
|21:6
|26
|5. ЦСКА
|12
|8
|1
|3
|19:11
|25
|6. «Уфа»
|12
|4
|3
|5
|11:11
|15
|7. «Арсенал»
|12
|4
|2
|6
|14:18
|14
|8. «Оренбург»
|12
|4
|2
|6
|17:19
|14
|9. «Урал»
|12
|4
|2
|6
|18:26
|14
|10. «Крылья Советов»
|12
|4
|2
|6
|17:16
|14
|11. «Рубин»
|12
|4
|2
|6
|8:16
|14
|12. «Спартак»
|12
|4
|2
|6
|13:15
|14
|13. «Сочи»
|12
|3
|3
|6
|10:15
|12
|14. «Ахмат»
|13
|3
|3
|7
|8:19
|12
|15. «Динамо»
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|16. «Тамбов»
|12
|2
|2
|8
|10:19
|8
19.10: «Тамбов»—«Урал», «Спартак»—«Рубин», «Зенит»—«Ростов». 20.10: «Оренбург»—«Крылья Советов», «Уфа»—ЦСКА, «Арсенал»—«Сочи», «Динамо»—«Краснодар».
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