«Траст» оспорил вывод из «Открытие Капитала» 17,3 млрд рублей

Банк «Траст», на базе которого создан банк непрофильных активов, подал в Арбитражный суд Москвы иск, оспаривающий вывод из компании «Открытие капитал» 17,3 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исковое заявление. Иск подан к «Открытие Холдингу», «Открытие Капиталу» и компании «Тренд». «Траст» подачу иска подтвердил, оказавшись от дальнейших комментариев.

«Траст» и «Открытие Капитал» в январе 2017 года (на тот момент они контролировались «Открытие Холдингом») заключили договор о предоставлении кредита на 18 млрд руб. В августе этого же года ЦБ объявил о санации группы банка «Открытие».

В сентябре 2017 года «Открытие Капитал» продал структуре концерна «Россиум» «дочку» Otkritie Capital International Limited (сейчас Sova Capital) за $328 млн (порядка 19 млрд руб. по курсу на то время). «Траст» считает, что этих средств было достаточно для исполнения обязательства перед холдингом по договору о переводе долга или для возврата кредита.

Тогда же компания «Открытие капитал» заключил с «Трендом» договор об уступке прав требований к «Открытие Холдингу». «Тренд» уступила «Открытие Капиталу» требования по долгу от февраля 2017 года на сумму почти €252 млн (17,3 млрд руб. на тот момент), оно было оплачено по номинальной стоимости. «Траст» полагает, что перевод долга и уступка требований являются взаимосвязанными сделками, совершенными в ущерб его интересам с целью вывода из «Открытие Капитала» единственного актива.

В начале 2019 года сообщалось, что «Траст» в 2018 году смог вернуть денежных средств и реальных активов на сумму 230 млрд руб. Почти половина из них (около 100 млрд руб.) — активы «Открытие Холдинга».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Банк "Траст" вернул долги на 230 млрд рублей».