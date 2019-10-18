Умер гендиректор Oracle Марк Хёрд

Генеральный директор компании по производству программного обеспечения Oracle Марк Хёрд умер в возрасте 62 лет, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя организации. Он был соруководителем компании с 2014 года.

Причина смерти не называется, однако в компании сообщили, что в сентябре господин Хёрд ушел в отпуск по состоянию здоровья. «Oracle потеряла блестящего и любимого лидера, который за десятилетие лично затронул жизни многих из нас»,— сказал соучредитель Oracle Ларри Эллисон.

Марк Хёрд начал работать в Oracle в 2010 году, вскоре после того как он ушел с поста гендиректора Hewlett Packard. Как пишет WSJ, он помог компании наверстать упущенное по сделкам с облачными вычислениями. По данным CNBC, под управлением господина Хёрда акции компании выросли на 37%.