Пластиковые пакеты не выдерживают эко-трендов

В Роспотребнадзоре придумали, как заставить россиян отказаться от использования пластиковых пакетов. Служба предлагает компаниям поэтапно сокращать их производство и людям — перейти на многократное использование полиэтиленовых сумок. Кроме того, при производстве предприятия могли бы применять биоразлагаемые материалы. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Роспотребнадзор предлагает полностью запретить использование пластиковых пакетов.

Однако как пояснил “Ъ FM” представитель федеральной службы, речи об этом сейчас не идет: «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроекта о запрете производства пластиковых пакетов. В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления Роспотребнадзор предложил внести изменения в федеральный закон “Об отходах производства и потребления”, проработав следующие вопросы: поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, многократность использования отдельных видов тары и упаковки, технологии переработки отходов упаковочных материалов для их повторного возвращения в производство, стимулирование производства и использования в таро-упаковочном хозяйстве многоразовых упаковок, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы при определенных условиях, разработку технологии производства биоразлагаемой тары и упаковки».

Как скоро из российских магазинов могут исчезнуть пластиковые пакеты? Координатор проекта «Ноль отходов» «Гринписа России» Дмитрий Нестеров считает, что это вопрос нескольких лет и предложение Роспотребнадзора вполне соответствует общемировым трендам. В Европе, например, с 2021 года будут запрещены производство и продажа некоторых пластиковых товаров.

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И если российские власти хотят добиться заметных результатов, то им тоже следует подумать о более жестких ограничениях, считает Дмитрий Нестеров: «Пока в публичном пространстве все говорят о пакетах, как о самом понятном примере одноразового пластикового изделия, использование которого нужно ограничивать. Экологические тренды дошли до России, и в 2018 году энергетическое агентство CREON Energy заявляло в своем отчете о том, что из экологических трендов было зафиксировано снижение потребления полиэтилена на 8%. Для нас эта тема актуальна, так как, помимо загрязнения акваторий, у нас существует проблема с реализацией мусорной реформы, с необходимостю строительства новых полигонов, вообще в принципе мусорная проблематика сейчас очень актуальна для России.

Меры, которые сейчас предлагает ввести Роспотребнадзор, могли бы существенно повлиять на ситуацию. Не нужно изобретать велосипед, есть уже мировая практика, которая показывает, как страны снижали потребление пластиковых пакетов. Есть несколько мер, которые наиболее эффективны, — это налогообложение, когда повышаются налоги на такие товары, и, следовательно, вырастает цена, что стимулирует покупателей пользоваться многоразовыми сумками. Второй момент — это законодательное ограничение, например, тонких пакетов — в некоторых странах она существует. И третья мера — это комбинирование и стимулирование покупателей пользоваться многоразовыми сумками.

В России все возможно, вопрос только, насколько быстро правительство готово разработать изменения».

После того, как несколько лет в крупных сетевых магазинах перестали бесплатно выдавать пластиковые пакеты, спрос на них существенно снизился. По данным “Ъ”, в прошлом году — в два раза. За последние полгода их стали покупать еще реже, рассказывает учредитель компании «Логопласт» Лали Гамисония — ее фирма поставляет пакеты в «Перекресток» и «Пятерочку». По словам Лали Гамисония, надежной альтернативы пластику еще не придумали: «Что мы можем предложить потребителю в качестве альтернативы полиэтиленовому пакету? В наших климатических условиях бумажные пакеты использовать невозможно. Малейший дождь, снег — и вся продукция у вас осталась на земле, а в руках у вас — ручки от пакета крафтового.

Второй момент — бумажное производство не менее вредное, чем полиэтиленовое. Используется большое количество воды. А лесов не жалко?

Авоськи достаточно дорогие, и каждый день их не купишь, а с собой мы отвыкли их носить. Может быть, надо приучаться. Нужно обязательно собирать эти пакеты, как-то организовать утилизацию отходов правильно, раздельный сбор мусора ввести. Запретительные меры не приносят результата».

Кроме того, 18 октября Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки и аккумуляторы вместе с остальными бытовыми отходами. Согласно проекту приказа, россиян обяжут складывать их в специальные контейнеры или сдавать на переработку.