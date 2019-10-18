Председателем ХСС вновь избран премьер-министр Баварии

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер переизбран на должность председателя Христианско-социального союза (ХСС), сообщает телеканал ARD. Он получил на партийном съезде 91,3% голосов. В прошлый раз господин Зёдер набрал 87,4%, других претендентов не было.

Маркус Зёдер сменил на посту председателя ХСС главу МВД Германии Хорста Зеехофера. Он возглавлял партию с 2008 года, а затем ушел в отставку в ноябре 2018-го. Причиной ухода стало несогласие с миграционной политикой правительства.