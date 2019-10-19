Минюст отложит на год срок отчета для НКО со спонсорами, получающими деньги от иностранцев

Минюст России предложил сдвинуть сроки отчета для некоммерческих организаций (НКО) о средствах, полученных от российских юрлиц с иностранным финансированием, сообщается на сайте ведомства. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно действующим правилам, НКО должны предоставлять сведения о целях и расходовании полученных средств, начиная с 2019 года (отчетность по итогам года должна быть представлена в 2020 году). Минюст предлагает перенести сроки начала предоставления отчетности на год, чтобы адаптация некоммерческого сектора прошла максимально «безболезненно».