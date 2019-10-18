Evraz не прирастет «Распадской»

Evraz пока не будет наращивать долю в «Распадской». Ранее холдинг увеличивал долю, так как была хорошая конъюнктура и крупные миноритарии предложили к продаже свои пакеты. Также «Распадская» не намерена корректировать дивидендную политику, которой недовольны миноритарные акционеры.

Evraz в данный момент не планирует наращивать свою долю в «Распадской», сообщил журналистам президент холдинга Александр Фролов. В феврале «Распадская» сообщала об увеличении доли Evraz с 83,8% до 84,3%. «Была достаточно хорошая конъюнктура, часть акционеров с достаточно большими пакетами была готова их продать, а мы были готовы эти пакеты купить. Если будут еще предложения, то будем их рассматривать, но говорить о какой-либо нашей проактивной позиции по наращиванию доли нельзя»,— объяснил господин Фролов.

«Распадская» — основной актив Evraz, где ведется добыча коксующегося угля. Компания придерживается схожей с Evraz дивидендной политики, предполагающей минимальные, но гарантированные вне зависимости от рыночной ситуации выплаты. Такую дивидендную политику, по словам Александра Фролова, менять не планируется.

При этом угольная компания сильнее зависит от рыночной волатильности, так как потребителей угля марки ГЖ в России не так много. «Мы исходили из того, что лучше пообещать что-то конкретное, чем процент от денежного потока, который прогнозировать довольно тяжело»,— сообщил президент Evraz.

Евгений Зайнуллин