Подборка фильмов для просмотра в Хэллоуин

Празднование кануна Дня всех святых уходит корнями в обычаи древних кельтов. В ночь на 31 октября в странах Западной Европы принято ходить по домам в ролевых костюмах, шалить, требовать от хозяев угощений. Если же вы не любите массовых гуляний, отметьте Хэллоуин просмотров тематических кинолент, рекомендованных онлайн-кинотеатром ivi.

Счастливого нового дня смерти

Сложные перипетии неприятных событий, к тому же угрожающих жизни главного героя, объясняются очень просто – он случайно угодил в петлю времени. На происходящее ему открывает глаза приятельница, которая в свое время попала в подобную ситуацию. Причиной этому является экспериментальный квантовый реактор – именно над его созданием сейчас работают ребята. Начинаясь как мистическая история, лента в процессе просмотра превращается в холодящий кровь триллер. Фильм https://www.ivi.ru/watch/216746 доступен к просмотру.

Бивень

Квинтэссенция ужасов, драмы и комедии заставляет зрителей трепетать от восторга. Фильм начинается с того, что известный журналист отправился брать интервью и бесследно исчез. Пара его друзей пытается найти хотя бы какие-то следы пропавшего товарища, и обращаются за помощью к бывшему полицейскому. Он в свое время занимался раскрытием подобных дел и считает, что это последствия рук маньяка-убийцы, что подтверждается обезображенными останками их фигурантов. Втроем они, дергая за ниточки, ведущие к преступнику, становятся на путь, который приведет их к ужасающей правде.

(В случае, если нет возможности вставить плеер, его необходимо заменить на предложение со ссылкой: “Вы можете посмотреть трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/121552/trailers прямо сейчас.”)

Озеро страха

Фильм о том, что за все ошибки рано или поздно придется расплачиваться. Будучи подростком, Тим вместе с друзьями выкрал яйца крокодилов из ближайшего зоопарка. Сумасшедшая затея удалась, но ситуацию замяли. Прошло много лет и, вернувшись в эти края уже взрослым человеком, Тим узнает о том, что в последнее время стали часто пропадать местные жители. Оказывается, из яиц все-таки вылупились кровожадные создания и теперь просто питаются людьми. Как же поведет себя главный герой, встретившись лицом к лицу со своими детскими страхами?

Самый страшный фильм

Он был задуман режиссером как пародия на классические ленты о зомби. Попав в лавку древностей, компания друзей случайно разбивает артефакт, после чего все они становятся жертвами древнего проклятия. Теперь, одного их взгляда на человека достаточно для того, чтобы он покончил с собой и через время превратился в зомби. Вскорости половина города становится нелюдями, а главные герои пытаются отыскать способ остановить этот кошмар и вернуть все на круги своя. Все это не столько страшно, сколько смешно!