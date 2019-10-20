«Мой руководитель — Владимир Путин. Других не было и не будет» Прямая речь: вы что о первом начальнике помните?

16 октября в ряде стран отмечается День шефа (День босса) — профессиональный праздник начальников всех уровней. “Ъ” спросил политиков, бизнесменов и топ-менеджеров, какими были их первые руководители и чему они у них научились.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Значительную часть жизни я прожил вообще без начальников. Они были во время учебы в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище. А с 1993 года я был сам себе начальник. Поэтому считаю, что мой первый руководитель — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Других начальников у меня не было и, надеюсь, не будет.

Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы:

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— Не было тогда в обиходе слова «тимбилдинг», понятия «конфликтология», а искусству выстраивания коммуникаций не учили. Сути этих вещей я научился именно у своего начальника участка на шахте «Есаульская» Сергея Александровича Лисина. Спустя годы я понял всю мудрость его совета, который он дал мне после избрания меня профсоюзным лидером: «Не давай ложных надежд».

Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ»:

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Моим первым начальником был Шалва Рамишвили. Он меня очень многому научил. Например, тому, что к эфиру нужно скрупулезно готовиться, а работа, если, конечно, ты хочешь преуспеть, должна быть безусловным приоритетом. Он говорил, что если ты выбираешь публичную профессию, то должен помнить, что твоя работа доносится до человека словом. Если это слово не продумано и не подготовлено профессионально, то ты можешь нанести ему вред.

Алимжан Тохтахунов, президент «Отечественного футбольного фонда»:

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Самым главным начальником в начале моей жизни был футбольный тренер. Он принимал активное участие в моей жизни. В частности, не пускал меня на тренировку до тех пор, пока я не исправлял двойку, полученную в школе. Позже, когда я встал на ноги, уже сам помогал своему тренеру.

Михаил Кучмент, сооснователь компании Hoff:

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

— Моя первая работа была в Samsung Electronics, это был ноябрь 1994 года, и я несколько лет проработал под руководством замечательного человека — Алмаза Валитова. Мы до сих пор дружим. Вообще, первый начальник, это очень важно, от этого очень многое зависит, ведь он для начинающего является некой ролевой моделью. Мне очень повезло, ведь этот человек научил меня всему, что я знаю.

Сергей Шахрай, проректор МГУ, декан Высшей школы государственного аудита МГУ:

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— В начале карьеры у меня были два начальника. Первый — административный, завкафедрой государственного права и советского строительства юридического факультета МГУ Георгий Васильевич Барабашев, выдающийся ученый, энциклопедист. Он мне запомнился добрыми глазами, трубкой и исходящим от нее обалденным запахом табака. А второй начальник — это мой научный руководитель Давид Львович Златопольский, которому в декабре исполнилось бы 100 лет. Он научил меня думать, писать, отстаивать позицию, не прогибаться.

Павел Титов, президент и председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо»:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Моим первым начальником, когда я после университета вышел на работу в лондонский офис инвестиционного банка «Мэрилл Линч», была женщина. Наверное, это был самый энергичный человек, которого я когда-либо встречал. Вся в работе, она постоянного куда-то летала, что-то делала и была доступна 24 часа в сутки, не подавая виду, что хотя бы каплю устала.

Алла Довлатова, актриса, теле-, радиорадиоведущая:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Я работать начала в 16 лет, еще учась в школе, и была просто влюблена в моего первого начальника, молодого редактора радиостанции. Его ум и очарование, умение зажечь сыграли решающую роль в выборе мною будущей профессии. Я ему за это сейчас очень благодарна, как и за то, что он, наверное, подозревая о моих симпатиях, не позволил себе никаких вольностей.

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в 1997–2004 годах глава Экономического управления президента РФ:

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Он был и начальником, и первым учителем, и руководителем моей кандидатской диссертации. Это доктор экономических наук, профессор Игорь Васильевич Нит. Он очень много мне дал, научил широкому видению любого вопроса, дал массу конкретных рекомендаций и практик, необходимых по жизни. Нит во многом сформировал меня как человека. Он научил меня, что отношения между начальником и подчиненными должны быть максимально бесконфликтными и корректными.

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— У меня был великий учитель — Прокопьев Поликарп Петрович. Председатель колхоза «Большевик» Нижнетавдинского района Тюменской области. Я попал туда после института по распределению. Он сразу стал меня сватать к себе в колхоз замом по общим вопросам. Два года сватал, когда моя жена забеременела, выписал мне дефицитные в то время мясо, мед, когда нужно, машину давал. Часто приглашал домой, и всегда трехлитровую банку спирта давал. Когда же я согласился, то первое, что он сделал,— повез знакомиться с начальником областного управления сельского хозяйства. Представил начальству, потом повел по отделам, где в основном работали женщины. Он объяснил мне, что к начальству ходить часто бесполезно, большую часть вопросов нужно решать через эти отделы и этих женщин.

Филарет Гальчев, председатель совета директоров «Евроцемент групп»:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— В институте я общался с заведующим кафедрой Максимом Александровичем Привазовым. Он не был моим руководителем, но точно был для меня наставником, человеком, чье мнение имело для меня большое значение. В момент, когда я был разочарован, он поддержал меня и дал отличный совет: иметь терпение и упорно трудиться.

Группа «Прямая речь»