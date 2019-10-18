«Гринмани» прокомментировала информацию об утечке данных россиян

Микрофинансовая организация «Гринмани» заявила, что проверка не подтвердила информацию об «утечке данных миллиона граждан России». Речь идет о нескольких десятках записей, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Сейчас ведется детализация журналов доступов, чтобы определить их точное число. Сам же инцидент произошел из-за некорректного использования программного обеспечения.

В «Гринмани» также заявили: несмотря на то что база данных оказалась в открытом доступе, основное количество подключений «было на уровне серверных и поисковых запросов» — это показал анализ сетевого трафика.

«Мы проводим дополнительный анализ несанкционированных подключений для определения их характера. Помимо этого для улучшения наших систем безопасности и мониторинга в дальнейшем мы проводим консультации с исследователем, который обнаружил проблему. В любом случае мы обеспечим прозрачную и открытую коммуникацию с нашими клиентами по этому вопросу»,— сказал генеральный директор «Гринмани» Андрей Луцык.

Ранее “Ъ” сообщал о том, что в открытом доступе оказались более миллиона кредитных историй россиян. Это произошло из-за ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.

Подробнее об утечке — в материале “Ъ” «Микрофинансисты поделились Big Data».