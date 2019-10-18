На введение торгового сбора в Петербурге наложен мораторий

На введение торгового сбора в Петербурге, который планировалось ввести в 2020 году, наложен мораторий. Об этом стало известно на заседании совета по развитию малого и среднего бизнеса при губернаторе города.

Как заявила в ходе заседания председатель совета Елена Церетели, торговый сбор может привести к очень сложным последствиям. Губернатор Петербурга отметил, что сбор должен идти в учет налогов и заявил, что в будущем году торговый сбор введен не будет, сообщают «Невские новости».

Напомним, что ранее о возможном введении торгового сбора заявлял вице – губернатор города Евгений Елин.